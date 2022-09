Meret, l’agente: “Continuità, la chiediamo da due anni. Rinnovo, mai negata la disponibilità”

Il Napoli vuole il rinnovo di Alex Meret, il giocatore ha un contratto fino al 2023 e la società azzurra vuole prolungare il contratto. Già durante il mercato estivo si parla di rinnovo di Meret, ma poi l’attenzione su Keylor Navas e altri portieri ha fatto bloccare le operazioni. Ora il giocatore si è ripreso la scena ed è diventato il primo portiere del Napoli, senza alcuna discussione. Dunque da quando è in azzurro per la prima volta Meret si ritrova senza rivali, ma con un validissimo sostituto come Salvatore Sirigu. Anche l’agente di Meret, Federico Pastorello parla del rinnovo del portiere, aprendo alla possibilità di restare in azzurro. Una possibilità che in casa azzurra stanno caldeggiando da tempo.

Rinnovo Meret, parla l’agente Pastorello

Aurelio De Laurentiis ha sempre voluto puntare su Meret e dopo questo inizio stagione con grandi prestazioni del portiere italiano, sembra essere arrivato momento di concludere l’affare. La società vuole far firmare un nuovo contratto a Meret, anche perché l’estremo difensore ha 25 anni e può diventare una certezza ancora per tanti anni.

L’agente di Meret ha parlato del rinnovo con il Napoli e lo ha fatto ai microfoni di Tmw: “Era la cosa che chiedevamo da due anni a questa parte, solo l’opportunità di poter avere un po’ di tranquillità e il tempo per trovare stabilità. Teniamo conto che la stagione con Gattuso non era stata semplicissima con l’alternanza, però aveva dimostrato affidabilità. Società e allenatore fanno delle scelte, credo che Alex abbia dimostrato personalità e professionalità nel gestire questa situazione al meglio. Oggi finalmente, anche per situazioni fortuite, si è trovato a parlare e lo sta facendo benissimo“.

Poi ha aggiunto: “Noi non abbiamo mai negato il dialogo col Napoli, vediamo cosa porterà. I colloqui ci sono sempre stati: dipende dalle parti, ma la nostra disponibilità c’è sempre stata“.