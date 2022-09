Napoli, Lobotka segnali di rinnovo: ecco l’idea di De Laurentiis

Stanislav Lobotka è uno dei leader tecnici del Napoli, Aurelio De Laurentiis vuole il rinnovo. Il centrocampista è uno di quei calciatori recuperati da Luciano Spalletti, ma anche dagli sforzi del singolo di trovare una forma fisica migliore. In ogni caso Lobotka con Spalletti è rinato ed è diventato un punto fermo del Napoli, quando non c’è in campo si sente, perché le sue giocate sono veramente indispensabili. Ecco perché i club azzurro vuole bloccarlo, visto che tanti club già si stanno interessando al suo cartellino.

Rinnovo Lobotka: Napoli, obiettivo 2027

L’idea di Aurelio De Laurentiis è chiara, vuole tenere Lobotka che anche a livello umano si è dimostrato eccellente. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “È maturata in Aurelio De Laurentiis l’idea di prolungare ulteriormente i contratti ai giocatori più importanti, quelli che sono le colonne portanti del nuovo ciclo. Il primo sarà Stanislav Lobotka. Il rendimento dello slovacco è eccellente in questa stagione, dopo i segnali importanti di ripresa già mostrati nella stagione precedente. Lo slovacco ha un contratto fino al 2025, ma presto si potrà allungare fino al 2027“. Lobotka fu pagato dal Napoli 25 milioni di euro per strapparlo al Celta Vigo. Dopo la parentesi con Gattuso si disse che quei soldi erano stati spesi male, anche perché il centrocampista giocava poco e male. Ora con la cura Spalletti è diventato leader del centrocampo e potrebbe giocare in qualsiasi altra grande squadra. Il rinnovo di Lobotka per il Napoli è una delle priorità del prossimo futuro, anche se si sta già lavorando per fargli firmare il nuovo contratto, ma senza ansie o assilli, c’è tempo per trovare l’intesa giusta.