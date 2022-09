SKY, Marchetti: “Jorginho meglio di Lobotka adesso. Più forte la corsia sinistra di Sarri”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato della redazione di Sky Sport, ha espresso la sua opinione ai microfoni di Marte Sport Live su alcuni temi riguardanti il Napoli: “Stanislav Lobotka vale Jorginho? Come efficacia ed incidenza in questa squadra, sì; per il resto, non so. Come assoluto, non so dirlo: in futuro, magari sì. Il Napoli, d’altronde, ha lanciato Jorginho nel grande calcio, rendendolo il faro della Nazionale. Già adesso, Lobotka è un calciatore molto importante per il gioco del Napoli. Possiamo paragonarli, anche se per adesso, ad essere sincero, vedo Jorginho un po’ avanti. Tutto il Napoli è andato oltre le aspettative, come anche l’Udinese. I pronostici, spesso e volentieri, sono fatti per essere sovvertiti”.

Marchetti ha poi aggiunto: “La corsia di sinistra del Napoli ricorda l’asse delle meraviglie di Maurizio Sarri con Ghoulam-Hamsik e Insigne? Un po’ sì, anche se come qualità siamo sotto. Parliamo di un’intesa straordinaria e di tre giocatori che avevano anche qualcosa in più rispetto a quelli attuali. E’ scomodo dover giudicare due periodi calcistici diversi”. “Alessandro Zanoli in prestito in cambio di un giocatore più esperto che possa sostituire Giovanni Di Lorenzo in caso di bisogno? Non vedo questa grande impellenza. L’ex esterno del Carpi è un ragazzo di belle speranze e che potrà crescere parecchio, allenandosi con calciatori già affermati nel Napoli”.