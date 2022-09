Venerato: “Rinnovo Meret, sarà il futuro del Napoli, Navas ci sono zero possibilità”

Ciro Venerato giornalista ed esperto di calciomercato parla del Napoli e del rinnovo di Alex Meret ai microfoni di Rai News 24. Il portiere italiano ha vissuto un’estate con la valigia pronta e con la ingombrante ombra di Keylor Navas sulle spalle. Ora il peggio sembra passato, anche perché dopo 9 partite disputate da titolare tra Serie A e Champions League, Meret sembra aver preso definitivamente il posto da titolare.

Rinnovo Meret, il Napoli lo vuole blindare

Secondo Ciro Venerato nel futuro di Meret “c’è solo il Napoli. Il portiere è pronto a firmare il rinnovo di contratto con la SSCN di Aurelio De Laurentiis. Arrivano solo smentite per l’arrivo di Keylor Navas a gennaio. ci sono zero possibilità“. L’esperto di mercato aggiunge: “Il Napoli pensa solo a Meret e non ha minimamente intenzione di ritornare su Navas. Lo sa anche l’agente del giocatore del Psg, Jorge Mendes che ha proposto al suo assistito di andare a giocare in Premier League o Liga“. Dunque secondo Venerato il Napoli “non cercherà un altro portiere a gennaio, ma si concentrerà su Meret e sul suo rinnovo, sono state date ampie rassicurazioni anche al suo agente“. Ricordiamo che Meret ha un contratto in scadenza nel 2023.

Aurelio De Laurentiis già da tempo avrebbe voluto rinnovare il contratto al giocatore ex Spal, ma fino ad ora c’era stata solo l’intesa economica tra le parti. Il portiere ha sempre preso tempo perché voleva avere rassicurazioni sulla possibilità di giocare con continuità. Ora sembra oramai assodato che Meret sarà il primo portiere del Napoli ed a 25 anni vuol dire che il club azzurro ha trovato un estremo difensore su cui puntare a lungo. Le qualità del giocatore non sono mai state messo in dubbio, ma da inizio stagione Meret sembra cresciuto soprattutto dal punto di vista dello spessore mentale.