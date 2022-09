Simeone a Ischia: “Che buona la pizza napoletana” – Foto

Giovanni Simeone si è subito integrato a Napoli, il giocatore ha postato sui social anche una foto con la pizza mangiata con un paesaggio mozzafiato. Il giocatore argentino ha voluto Napoli a tutti i costi. Simeone in una intervista a Il Mattino ha raccontato di sentire vibrazioni speciali quando ha saputo dell’interessamento degli azzurri.

Il suo amore per Napoli è stato un colpo di fulmine. Un amore che Simeone racconta anche via social. Oggi l’attaccante ha scritto: “Ho approfittato del giorno libero per continuare a conoscere questa meravigliosa città, le sue abitudini e la sua gente.

Che buona la pizza napoletana, e che bella Ischia” .