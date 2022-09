Rinnovo Meret col Napoli, verso la firma ma ora è De Laurentiis ad attendere

Il rinnovo di Alex Meret è pronto oramai da mesi, ma ora è il Napoli di Aurelio De Laurentiis ad attendere la firma. Durante la travagliata estate di calciomercato Meret è stato ad un passo dall’essere ceduto allo Spezia, così come il Napoli è stato vicinissimo a prendere Keylor Navas del Psg. Manovre che hanno frenato il rinnovo di Meret, scritto in ogni sua parte e mai firmato perché il portiere voleva maggiori garanzie sul suo impiego ed in quel momento la società non poteva dargliele.

Napoli, rinnovo Meret: le novità

Ora il portiere azzurro è il titolare inamovibile del Napoli e sta facendo anche delle ottime prestazioni. Ma Meret va anche in scadenza di contratto nel 2023 ed il Napoli vuole fargli firmare il nuovo contratto per evitare problemi. Il rinnovo di Meret con il Napoli non è in bilico, ma quantomeno è cambiato lo scenario. Il giocatore sta prendendo maggiore consapevolezza dei suoi mezzi e di quanto vale per il Napoli, ma comunque non dovrebbero esserci particolari problemi per la firma.

Ecco quanto scrive Il Mattino: “Ma uno sfizio, in ogni caso, se lo vuole togliere: e quindi non ha tutta questa fretta di mettere nero su bianco. Ora c’è la Nazionale e quindi il Napoli può anche attendere il suo ritorno dall’Ungheria prima di poter definire i dettagli del nuovo contratto. Certo, una piccola attenzione il club azzurro l’ha avuta, perché ha portato a quasi 1,7 milioni di euro la proposta di ingaggio annuale. Decisamente di più di quella estiva da 1,4 milioni. Affare fatto? Sì, certo, si va verso la firma. Ma non a passi velocissimi. Ora, è il pensiero del manager Pastorello, aspetti il Napoli dopo che per tre mesi è stato Meret ad attendere un contratto che sembrava definito in ogni dettaglio. Tranne in uno non proprio secondario: la firma di De Laurentiis“.