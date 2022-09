Boninsegna: “Osimhen, vi dico come deve migliorare. Allegri si prenderà i soldi, ma c’è l’allenatore dell’Under 23”

Roberto Boninsegna ex bomer della Nazionale italiana di calcio ha parlato di Serie A e Juve, ma anche del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

La vittoria con l’Inghilterra in Nations League non cancella la delusione dell’esclusione del Mondiale, però Mancini “dimostra che si può ripartire da giovani che hanno voglia di fare bene, battere l’Inghilterra non era assolutamente facile“.

Boninsegna parla anche di Serie A con la crisi economica della Juve e della possibilità di esonero per Allegri: “Io credo che i soldi Allegri se li prenderà comunque, se volessero esonerarlo basterebbe promuovere l’allenatore dell’Under 23 (Lamberto Zauli ndr) in prima squadra. Mi dispiace della Juve, ma di questa crisi ne possono approfittare il Napoli, il Milan, l’Inter ma anche la Roma“.

L’ex attaccante ha parlato anche di Spalletti al Napoli: “I meriti sono sicuramente del tecnico quanto della società, anche se magari nel recente passato si parlava addirittura di esonero di Spalletti. Oggi si trovano meritatamente in testa alla classifisca, sfruttando i momenti difficili di Juve e Inter e forse la stessa Roma può creare qualche problema. Così come bisogna mettere in evidenza le ottime prestazioni di squadre di provincia come Atalanta e Udinese che possono creare problemi“.

Boninsegna si sofferma anche su Osimhen: “Il nigeriano è un giocatore che parte da lontano ed è molto bravo. Forse potrebbe risparmiarsi qualche corsa in ripiegamento a centrocampo. Perché un attaccante quando rientra in mediana poi non arriva lucido sotto porta, ovvero lì dove conta esere liberi di testa. Quindi deve imparare a gestirsi“.