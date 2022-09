Un nuovo murales di Diego Armando Maradona è stato realizzato da Maximiliano Bagnasco al Pompei Street Festival. L’ex stella del Napoli è stato raffigurato con la maglia dell’Argentina dell’artista e suo connazionale. Un’opera davvero bellissima che in queste ore sta facendo il giro del web e attira l’ammirazione di tantissimi tifosi del Napoli e non solo. Maradona è il grande mito del popolo partenopeo, ma un fuoriclasse di livello assoluto apprezzato in tutto il mondo.