Kvaratskhelia, l’agente: “Gli piace tutto di Napoli. In Georgia tutti tifosi azzurri, ecco dove abita”

Gennaro Di Nardo, procuratore italiano di Khvicha Kvaratskhelia, è stato intercettato dalla redazione di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, poco prima della partita della Nations League tra Georgia e Macedonia del Nord. Queste le parole dell’agente di Kvara: “E’ molto contento della sua esperienza a Napoli. Sono partenopeo, quindi posso dargli consigli anche sulla città. Il nostro entourage ha lavorato molto bene per portarlo a Napoli, che per certi versi è simile alla Georgia. Nel paese di Kvara tutti seguono il Napoli, ci sono tifosi che vengono in Italia per lui: è un bello scambio”.

Di Nardo ha poi proseguito: “Parliamo di un ragazzo di sani principi, serio ed educato, senza fronzoli. Sapete dove abita? Vicino al centro sportivo di Castel Volturno: è una bella prova della sua maturità, una maturità superiore all’età che ha”. “A sostenerlo c’è una bellissima famiglia, con la quale vive in grande serenità. Kvara ama la cucina italiana, gli piace il mare ed adora Posillipo. E’ sempre più affascinato dalla città. Scudetto? E’ consapevole che la piazza sogna di vincere, ma vive tutto questo con tranquillità”. Di Nardo ha svelato: “Ha visto qualcosina della città, ma ora girare sarà sempre più difficile per lui. Ama la cucina italiana, anche se mi ha consigliato anche quella del suo paese che è veramente ottima”. “Gli piace il mare, ama una zona di Napoli in particolare, quella di Posillipo e lo vedo sempre più affascinato dai panorami incantevoli della nostra città. Lo vedo sempre più integrato, è sereno ed è consapevole di quello che sta facendo”. Ha concluso Di Nardo.