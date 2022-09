Inter, i tifosi: “Zhang vattene”, tra contestazioni e creditori infuriati

Contestazione contro Steven Zhang da parte dei tifosi dell’Inter, l’imprenditore assediato anche dai creditori cinesi. È un momento veramente nero per Zhang che non riesce a trovare pace, ha dato mandato per vendere l’Inter ma la società è pesantemente indebitata con emissione di bond e altri problemi e trovare un compratore non è affatto semplice. Inoltre ci sono i creditori cinesi che reclamano circa 250 milioni di euro, come appurato da un’ordinanza di un giudice di Hong Kong.

Ora anche i tifosi dell’Inter si sono schierati contro Zhang con contestazioni in tutta la città di Milano. Nella notte sono apparsi numerosi striscioni contro il numero uno nerazzurro. Dai Navigli alla Galleria fin o all’Arco della Pace, la Curva Nord espone lo striscione: “Zhang vattene“. Chiaro e semplice, un messaggio che il patron dell’Inter vorrebbe assecondare vendendo la società, ma non riesce a trovare ancora nessuno disposto a comprarla.

Intanto i creditori continuano ad assediare Zhang e chiedono che il Cda paghi il numero uno nerazzurro per il suo incarico, questo per riuscire a pignorare dei soldi. Il motivo di questa richiesta viene riportata da Wall Street China e riportata da CalcioeFinanza, che traduce le parole dell’avvocato Kang Jian che rappresenta i creditori di Zhang: “Abbiamo appreso che i beni personali e di valore detenuti direttamente da Zhang Kangyang sono molto rari e l’esecuzione successiva non sarà molto semplice e diretta“.