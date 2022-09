Lozano con il Torino: corsa contro il tempo ed il jet lag

Il Napoli deve fare i conti con l’infortunio di Matteo Politano, l’esterno mancino resterà fermo per circa un mese, complicando i piani di Spalletti. Il tecnico azzurro ha a disposizione dei validi sostituti come Lozano e Zerbin. Il messicano dopo il problema influenza con i Rangers non ha giocato nemmeno con il Milan, provocando anche la reazione di Lozano. Ma il gol in Nazionale può aver ridato morale e fiducia all’attaccante messicano che ora diventa importantissimo in vista della sfida Napoli-Torino di sabato, in cui Lozano potrebbe scendere in campo da titolare, ma bisogna valutare bene la situazione al suo rientro.

Napoli-Torino: quando torna Lozano

Sarà una corsa contro il tempo quella del Chuky. Come scrive Corriere dello Sport, Lozano giocherà mercoledì con la Colombia, poi dovrà mettersi in aereo e farsi tutto il viaggio Stati Uniti-Italia. Tanti chilometri, fuso orario e jet lag. Difficile che possa scendere in campo per l’allenamento di giovedì. A questo punto Lozano si gioca le chance di giocare Napoli-Torino durante la rifinitura di venerdì, dato che il Napoli gioca sabato 1 ottobre alle 15.00.

Spalletti valuterà la sua tenuta fisica e mentale e poi prenderà le sue decisioni. Pronto c’è sempre Zerbin che ha cominciato bene questa stagione, anche se con il Milan ha avuto qualche giro a vuoto. L’ex Frosinone non si dovrà subire voli oceanici, al massimo un viaggio nella vicina Ungheria. Martedì potrà già essere a disposizione di Spalletti e questo può fare una grande differenza. Il ballottaggio Lozano-Zerbin per Napoli-Torino resterà sicuramente fino alla fine, con il messicano che ha voglia di giocare, ma potrebbe farlo anche a partita in corso.