Mario Rui spazza via le critiche: la rivincita del Maestro

Mario Rui è sicuramente uno dei protagonisti del Napoli di questo inizio stagione. L’esterno portoghese ritrova anche la Nazionale, grazie alle ottime prestazioni in maglia azzurra. Il difensore è l’emblema della abnegazione e della costanza, sommerso da critiche ingenerose anche nell’ultimo ritiro, non ha mai mollato. Doveva essere il vice di Olivera, ma trova quasi sempre il posto da titolare.

Di Mario Rui parla Corriere dello Sport che scrive: “E’ la storia di un uomo che a 31 anni, e dopo una sequela di colpi incassati con nonchalance da pugile, ha ricominciato a volare. Sulla fascia sinistra, certo: del Napoli e, sorpresa delle sorprese, anche della Nazionale. Mario, insomma, è stato ancora decisivo: ci ha preso gusto, e molto, ma la sua prestazione non è altro che la conferma di una crescita continua. Di una rivincita costruita con il lavoro e la pazienza di chi ha saputo spazzare via critiche ingenerose che in certi casi sono state anche feroci, spropositate. Che carattere: un sergente di ferro. Uno che Spalletti ha individuato sin dal primo giorno della sua esperienza azzurra come uno dei personaggi di maggiore spessore della squadra e che dopo la rivoluzione d’estate è diventato un riferimento assoluto. Un leader“.