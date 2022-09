Lozano-gol: decisiva la rete in Messico-Perù – VIDEO

Hirving Lozano segna durante la sfida Messico-Perù, test match in preparazione dei Mondiali in Qatar 2022. Il giocatore del Napoli ancora una volta è decisivo con la sua Nazionale dove viene adorato dai tifosi. Escluso dall’ultimo match Milan-Napoli, il giocatore si è riscattato con il Messico. Lozano aveva avuto un battibecco con Domenichini al termine dell’ultima gara di Serie A, questo perché lo staff tecnico, con Spalletti squalificato ed in tribuna, aveva preferito far entrare Zerbin al posto di Politano.

Messico-Perù: il video del gol di Lozano

Lozano ha chiarito la sua posizione dopo Milan-Napoli e poi si è concentrato sulla sua Nazionale. L’attaccante è andato in gol anche durante Messico-Perù segnando una bella rete con un tiro al volo di sinistro, dagli sviluppi di un calcio di punizione. Un bel gol con Lozano che è stato sicuramente più fortunato e decisivo rispetto alle occasioni avute con il Napoli. Da una posizione simile, infatti, in questo inizio di stagione ha sbagliato due gol che potevano essere decisivi per la classifica degli azzurri. Il gol di Lozano è comunque una buona notizia per Spalletti che deve fare a meno di Politano per infortunio. Lozano, però, tornerà in Italia giusto per la rifinitura e quindi è possibile che parta dalla panchina per Napoli-Torino.