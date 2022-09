Italia-Inghilterra, Spalletti ha caricato Raspadori: ecco il messaggio

Giacomo Raspadori è stato decisivo in Italia-Inghilterra, il giocatore del Napoli ha segnato il gol decisivo per la vittoria. Una vittoria che dà speranza agli azzurri di Mancini di poter lottare ancora per il primo posto del proprio girone, utile per giocarsi le Final Four di Conference League. Ungheria-Italia sarà la sfida decisiva che si gioca lunedì. Ma dopo Inghilterra-Italia emerge un retroscena con un messaggio scritto da Spalletti a Raspadori, per caricarlo in vista della Conference League. “Giac, una cosa conta: devi essere pronto” le parole del tecnico del Napoli.

Spalletti messaggio a Raspadori

“Spalletti lo aveva caricato alla vigilia, quando Raspadori non era sicurissimo di giocare, date le doppie prove tattiche di Mancini, tra 3-5-2 e 4-3-3 («Giac, una cosa conta: devi essere pronto» il messaggio del tecnico. E lui: «Mister, io sono prontissimo…»). «Siamo stati bravi, non era facile cambiare in una partita simile» ha spiegato al Meazza. Ieri poi gli sono arrivati i complimenti (come a Di Lorenzo) del suo allenatore, che si sta legittimamente fregando le mani per aver convinto il presidente ADL a portare al Maradona un talentino ancora in via di definizione ma dalle potenzialità enormi, tali da trasformare un’operazione costata oltre 30 milioni in un investimento dal rendimento sicuro” a scriverlo è Corriere dello Sport.

Un messaggio importante quello di Spalletti per Raspadori che gli ha sicuramente dato tanta carica. L’ex Sassuolo si è fatto trovare pronto e sarà chiamato di nuovo ad essere protagonista nell’Italia contro l’Ungheria. Mancini lo schiererà di nuovo insieme con Scamacca, sperando che il suo talento possa fare ancora la differenza.

Poi lo attende Spalletti, perché sabato c’è Napoli-Torino, sfida difficilissima contro la squadra di Juric ma che deve essere vinta per dare continuità ai risultati, dopo la vittoria con il Milan.