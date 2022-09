Raspadori al Napoli su ‘consiglio’ di Mancini, ecco cosa gli ha detto il commissario tecnico

Giacomo Raspadori decisivo con il Napoli e con l’Italia di Mancini, lo stesso commissario tecnico che gli ha consigliato la maglia azzurra. Il retroscena viene raccontato da Gazzetta dello Sport che scrive di come Roberto Mancini abbia avallato la scelta dell’ex Sassuolo di scegliere la maglia del Napoli. Una scelta che Raspadori ha comunque sposato fin dal primo momento, rifiutando anche un possibile trasferimento alla Juve.

Napoli-Raspadori: le parole di Mancini

Raspadori ha messo a segno il gol decisivo in Italia-Inghilterra ed il suo talento viene celebrato sui quotidiani. Ma pare che proprio Mancini sia stato importante per dare un ulteriore spinta a Raspadori verso Napoli. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Per fare strada in Nazionale si fa come ha fatto, come sta facendo, Raspadori. Che ha raccontato di quanto siano state decisive, per firmare con il Napoli, le parole del c.t.: che aveva consigliato ai ragazzi emergenti di scegliere squadre che garantissero un’esperienza anche internazionale. Tredici minuti (con gol) di una sola partita di Champions non cambiano la vita, ma respirare quell’aria gliela cambierà ancora in meglio. Perché a certi livelli si pensa più alto, ci si arricchisce di conoscenze che poi si

portano anche oltre il cancello di Coverciano. Che Raspadori ha varcato per la prima volta con l’entusiasmo di un ragazzino, e così è stato tutte le volte successive. E così ha fatto anche quando, per quattro volte durante l’Europeo di un anno fa, si è andato a sedere non in panchina, ma in tribuna, «e con gioia, sentendomi parte del gruppo anche da lì». Innamorato dell’azzurro: di lui

Mancini non potrà mai dire «bisogna aver voglia di Nazionale sempre, non a mesi alterni».”