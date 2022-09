Bellinazzo: “De Laurentiis ha commesso un grave errore, fatemelo dire”

Marco Bellinazzo esperto di economica legata al calcio ha parlato del Napoli e di Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Radio Centrale. Il giornalista ha detto: “Probabilmente De Laurentiis è stato criticato per come ha gestito gli addii di alcuni giocatori importanti. Ci sono molti modi per salutare in maniera consensuale alcuni calciatori che sono stati fondamentali in un determinato progetto. Ma bisogna anche sottolineare che De Laurentiis si dimostra ancora una volta estremamente capace di fare quadrare i conti ma tenendo sempre una squadra ad alto livello. Io non ho mai avuto dubbi che lo staff tecnico del Napoli riuscisse ad allestire un’ottima rosa“.

Bellinazzo sulla mancanza di strutture ha poi aggiunto: “La scelta di De Laurentiis è legittima. Ma credo che il presidente del Napoli abbia commesso un gravissimo errore, ovvero quello di non creare.un centro sportivo per i giovani di alto livello. Avrebbe potuto essere il fiore all’occhiello della società ed avere un grande impatto a livello economico e sociale. Nel Mezzogiorno ci sono tantissimi calciatori molto bravi che sono arrivati a giocare anche in Serie A. Ma senza strutture sono costretti ad andare via quando hanno 12-13 anni“.

Poi ha aggiunto: “Il Napoli avrebbe potuto fare tante plusvalenze, oltre che avere tanti napoletani in squadra. Dal suo punto di vista la gestione è perfetta, come anche quella dello stadio. Ha fatto delle scelte e dal mio punto di vista ci sono aspetti positivi, ma anche negativi che hanno inciso sul fatturato e sulla crescita di ricavi“.