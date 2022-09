Mertens ha nostalgia di Napoli, ma perché inviato quella mail a De Laurentiis?

Dries Mertens ed il Napoli è un amore indissolubile, anche da lontano il belga continua a seguire e commentare la squadra di Luciano Spalletti. Mertens ha visto la sfida con il Liverpool, sfruttando i due giorni liberi per essere al fianco del suo Napoli, nella sua Napoli. Non ha voluto vendere la casa perché vuole ritornarci ogni volta che può.

La sensazione, come scrive Il Mattino, è che Mertens abbia tanta nostalgia di Napoli. Come ammesso dal belga avrebbe voluto restare in azzurro, chiudere la carriera da bandiera, ma alla fine non ci è riuscito.

Ecco perché non si capisce per quale motivo a giugno abbia fatto spedire dai suoi legali quella mail ad Aurelio De Laurentiis, chiedendogli un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione. A 35 anni per giocare nella tua squadra preferita, nella città che ami, si può fare anche qualche sacrificio. Invece alla fine Mertens è andato via, portandosi Napoli nel cuore. Questo non ha diminuito l’affetto dei tifosi azzurri verso il giocatore belga, che anzi è anche cresciuto.

Stessa cosa vale per la famiglia Mertens, con Kat e Ciro che tornano a respirare l’aria del Golfo appena ne hanno l’opportunità. Ma resta quel pizzico di rammarico per non aver tenuto in rosa un giocatore dalle grandissime qualità tecniche, oltre che dall’esperienza internazionale importante, che avrebbe fatto comodo a Spalletti, soprattutto in certe partite delicate.