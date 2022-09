Napoli-Torino: Ndombele titolare, l’uomo in più per il tour de force

Tanguy Ndombele prenota un posto da titolare per Napoli-Torino, lo scrive Repubblica nell’edizione odierna nelle pagine dedicate al calcio. Il giocatore francese non ha giocato con la Nazionale e quindi rispetto a Lobotka e Zielinski è più riposato ed ha potuto lavorare senza problemi a Castel Volturno con Luciano Spalletti. I rientri dalle Nazionali al Napoli sono scaglionati ed anche se lo slovacco ed il polacco sono stati tra i primi a rientrare, potrebbero essere comunque stanchi.

Ndombele vuole Napoli-Torino

Inoltre bisogna tenere conto che il Napoli è attesa da un vero tour de force con 12 partite in 42 giorni. Praticamente si giocherà sempre ed Ndombele può essere l’arma in più per Spalletti. Ecco quanto scrive Repubblica: “Il Napoli dovrà essere sempre al top e per questo Spalletti si prepara a dare più spazio anche ai giocatori meno utilizzati finora. Il più atteso è Tanguy Ndombele, che si è allenato bene durante la sosta a Castel Volturno e si candida per una maglia tra i titolari nella sfida con il Torino“.

Il francese fino ad ora ha risentito di una condizione fisica non ottimale, ma il gol in Champions League gli ha ridato vitalità e soprattutto queste due settimane di pausa gli hanno permesso di recuperare ancora di più la condizione. Spalletti ha puntato su Ndombele anche quando non era al massimo, questo perché ne riconosce le qualità tecniche. L’allenatore ha voluto mettere tutti allo stesso livello di condizione e sa che recuperare Ndombele significa fare un significativo salto di qualità a centrocampo.