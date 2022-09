Politano accelera: tra i convocati col Torino, rientri a scaglione dalle Nazionali

Luciano Spalletti fa la conta dei presenti, che aumentano ogni giorni a Castel Volturno. Il rientro dalle impegni con le Nazionali è stato scaglionato e sicuramente questo è un problema importante per il tecnico del Napoli, così come per tutti gli altri allenatori. I primi a rientrare sono stati Lobotka e Zielinski già nella giornata di martedì, poi è toccato a Zerbin, Meret, Di Lorenzo e Raspadori, insieme con Elmas e Kvaratskhelia.

Oggi invece è il turno di Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard e Rrahmani, mentre Lozano sarà l’ultimo a rientrare nella giornata di venerdì, quindi farà solo rifinitura. Tra i rientri, ma dall’infortunio, può esserci anche Politano sta recuperando a tempo di record dall’infortunio.

Napoli-Torino: Politano ci prova

Il giocatore non ha partecipato alle due partite con l’Italia a causa di un infortunio, ma se in un primo momento si pensava ad uno stop più lungo, i tempi si sono sensibilmente accorciati. Tanto che Politano potrebbe rientrare tra i convocati di Napoli-Torino, come scrive anche Corriere dello Sport. Un recupero lampo che però non verrà forzato, tutto si deciderà durante la rifinitura, altrimenti l’ex Inter sarà abile e arruolabile per la sfida con l’Ajax.

Proprio sulla fascia destra d’attacco di ci sono i grandi dubbi di Spalletti per la sfida Napoli-Torino. Politano è in dubbio, Lozano torna solo venerdì, se il messicano non sarà in perfette condizioni toccherà a Zerbin giocare titolare. L’ex Frosinone ha sempre risposto con impegno e qualità alla chiamata di Spalletti, ma fino ad ora non ha mai cominciato da titolare, ora sembra arrivato il suo turno.

Intanto tra i rientri c’è anche Demme che si accomoderà in panchina nella sfida di Serie A con il Torino, pronto a mettere qualche minuto nelle gambe nel finale, magari al posto di Lobotka. Ancora assente Osimhen, che salta anche la sfida di Champions League.