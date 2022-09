Napoli-Torino: Rrahmani in dubbio, Spalletti ha un sostituto

Amir Rrahmani potrebbe restare in panchina per la sfida Napoli-Torino di sabato alle 15.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Il difensore non è in perfette condizioni fisiche dopo un problema alla caviglia accusato durante Milan-Napoli, ultima partita giocata in Serie A. Spalletti valuterà le sue condizioni oggi, dato che Rrahmani rientra dal ritiro del Kosovo, insieme ad altri compagni.

Napoli-Torino: la scelta su Rrahmani

“Un incidente che lo aveva costretto a saltare il match iniziale del Kosovo in Irlanda del Nord (gara persa 2-1), però nella sfida successiva contro Cipro ha giocato titolare ed è uscito per precauzione al 64’. «L’infortunio che ho subito – ha spiegato il difensore – richiede di solito dieci giorni per guarire. Con Cipro non ero al 100%, però è andato tutto bene». Spalletti parlerà oggi con Rrahmani, ma sempre molto probabile che non verrà rischiato contro il Torino” scrive Tuttosport.

Spalletti e lo staff medico di solito tendono a non rischiare giocatori che possono andare incontro ad un infortunio. Ecco perché Rrahmani può saltare Napoli-Torino. Il tecnico ha in rosa sostituti validi, anche se il kosovaro oramai è un faro della difesa partenopea. Al posto di Rrahmani può giocare Ostigard la cui fisicità può essere anche un’arma in più in una partita molto fisica, contro la squadra di Juric. In alternativa c’è Juan Jesus, che però di solito gioca sul centro sinistra, al posto di Kim. In ogni caso anche il brasiliano rappresenta una validissima alternativa alla difesa. Le soluzioni ci sono, toccherà a Spalletti decidere chi mandare in campo.

Un dubbio il tecnico lo ha anche sulla fascia destra d’attacco, dove può recuperare Politano ma solo per la panchina. Si giocano un posto da titolare Lozano e Zerbin, con l’italiano in vantaggio, dato che il messicano rientra solo venerdì dalla trasferta con la sua Nazionale.