Torino, Juric prepara il piano anti Kvaratskhelia

Il Torino Juric è di scena al Maradona dove sfiderà il Napoli di Spalletti. Il tecnico dei granata teme le incursioni di Kvaratskhelia.

Napoli-Torino segna il ritorno della serie A dopo la sosta delle nazionali. Spalletti, questa mattina a Castel Volturno ha riaccolto nuovi nazionali impegnati lontano dalla città. Dopo Lobotka e Zielinski, tornano in azzurro anche gli italiani Meret, Di Lorenzo, Raspadori, Zerbin, oltre a Elmas e Kvaratskhelia che si erano anche incrociati in Georgia-Macedonia giocato in Nations League.

Il punto interrogativo più importante verso Napoli-Torino, in programma sabato, resta Matteo Politano: l’esterno azzurro sta provando a recuperare prima del previsto dal brutto infortunio alla caviglia, questa mattina ha svolto attivazione in gruppo e parte del lavoro personalizzato sotto la pioggia.

Sulla sponda granata, tra recuperi e ritorni dalla Nazionale, il tecnico Juric studia le contromosse per affrontare la squadra di Spalletti. In mezzo al campo dovrebbero tornare in coppia Linetty e Lukic, visto che Ricci difficilmente recupererà per la sfida. Ma l’idea di Juric è quella di provare a bloccare Kvaratskhelia e starebbe pensando di metterci Schuurs in marcatura stretta.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-TORINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Osimhen, Politano

Ballottaggi: Raspadori 65%-Simeone 35%

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Pellegri, Vojvoda

Ballottaggi: Djidji 55%-Schuurs 45%, Lukic 75%-Ricci 25%, Aina 60%-Lazaro 40%, Radonjic 55%-Miranchuk 45%