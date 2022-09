Capello: “Napoli da scudetto, gioca il miglior calcio della Serie A”

Fabio Capello inserisce il Napoli nella corsa scudetto, l’ex allenatore parla durante il Festival dello Sport organizzato a Trento. Capello non ha dubbi: “Credo che il Napoli sia tra le squadre che gioca il miglior calcio in Serie A. Ha tutto per competere per la vittoria del titolo finale“. Un pensiero anche per l’Udinese al terzo posto: “Sono contento, la società dimostra sempre di saper scegliere i giocatori con cura. Ora questa posizione di classifica gli dà la possibilità di giocare tranquilli e fare continuità ai risultati“.

Capello parla anche delle sue ex squadre: “Al Milan sono state fatte cose straordinarie, Roma invece è una città difficilissima ma che ti lascia qualcosa di importante. Il Real Madrid? È la squadra che più mi è rimasta nel cuore perché quando sono arrivato l’ho dovuta costruire“.