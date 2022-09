Adani distrugge Allegri: “Non sa nulla di Padel, nulla di ippica…” – Video

Lele Adani opinionista Rai contro Max Allegri, allenatore della Juventus. L’ex giocatore al Festival dello sport contro il tecnico bianconero. Non è la prima volta che Adani critica Allegri, tecnico bianconero che sta vivendo un brutto periodo alla Juve con un inizio di stagione da incubo. Le due sconfitte in Champions League e l’ottavo posto in Serie A stanno pensando come un macigno, ma l’esonero di Allegri è da escludere vista la crisi economica con rosso in bilancio della Juve.

Lele Adani la tocca piano su Allegri pic.twitter.com/ZDjF3ukUpZ — Serge Destiano🇺🇸 (@il_vlahoviciano) September 24, 2022

Adani durissimo contro Allegri, parlando ai tifosi al Festival dello Sport ha detto: “Allegri non sa nulla di padel, nulla di ippica nulla di tennis, nulla di calcio, nulla di ping pong, non sa niente…”. Insomma una critica veramente a tutto campo quella di Adani che dice sempre quello che pensa senza troppi peli sulla lingua. C’è chi lo ritiene in pregio e chi invece lo critica per questo atteggiamento. Resta comunque un opinionista molto apprezzato da gran parte dei tifosi.