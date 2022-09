Sosa: “Napoli aveva praticamente preso Navas. Ma ora Meret…”

Roberto Sosa parla del Napoli e di Alex Meret portiere che in estate è stato vicino alla cessione, con Giuntoli che stava per prendere Navas. A confermarlo è proprio Sosa che dice: “L’estate di Meret non deve essere stata facile per nessun motivo,. doveva andare in prestito. Il Napoli aveva praticamente preso Navas e lui questo lo ha sentito, magari non direttamente ma sicuramente certe cose gli sono state dette“.

Poi Sosa aggiunge: “Adesso Meret si è ripreso e riesce a trasmettere sicurezza a tutta la difesa ma non deve assolutamente essere stato facile per lui. Bisogna insistere su Meret che ora è sereno e questo è importantissimo, lui ha un futuro enorme e fa bene la società a puntare su di lui. Il Napoli? Sta giocando benissimo ed ha un ruolino di marcia incredibile. Juve e Inter stanno faticando, mente Roma e Atalanta giocano molto bene“. La società ha sempre creduto in Meret ecco perché vuole fargli sottoscrivere il rinnovo di contratto. Il portiere ex Spal vedrà scadere il suo accordo con la SSCN il 2023. Le parti stanno dialogando oramai da tempo ma non è stato sottoscritto un nuovo contratto anche se c’è grande ottimismo che l’accordo si possa trovare a breve.