Politano rientra prima del previsto, Spalletti ha una forte speranza e segna una data in rosso

L’infortunio di Politano è uno dei problemi per Luciano Spalletti. Sicuramente non ci sarà per la gara Napoli-Torino in cui si giocano un posto da titolare Zerbin e Lozano, con il messicano che ha reagito male all’esclusione con il Milan e che dopo il gol con il Messico, vuole ritornare ad essere protagonista anche con il Napoli. Ma Lozano rientra solo venerdì dalla trasferta transoceanica e Spalletti ne terrà sicuramente conto.

“Uno dei dubbi di formazione per sabato è legato proprio alla corsia destra di attacco. Le condizioni di Lozano andranno valutate e a destra mancherà già Politano che ieri ha svolto allenamento personalizzato e per cui i tempi di recupero potrebbero accorciarsi. La speranza di Spalletti è quella di riaverlo a disposizione per la trasferta contro l’Ajax di martedì prossimo. Osimhen, invece, continua ad allenarsi tra palestra e terapie. Pienamente recuperato Demme che tornerà nell’elenco dei convocati“.

Il recupero di Politano anticipato può essere molto importante per il Napoli. Per l’ex Inter e Sassuolo si parlava di un mese di stop, quindi avrebbe dovuto saltare 7-8 partite tra Serie A e Champions League. Ora si spera addirittura la speranza di riaverlo dopo poche settimane, ma per avere la certezza bisognerà attendere ancora qualche giorno.