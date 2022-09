Demme pronto al rientro: c’è una speranza con il Torino, i dettagli

Diego Demme è pronto a fare il suo rientro in campo in Napoli-Torino, il centrocampista ha recuperato dalla frattura al piede. Fino ad ora il centrocampista tedesco di origini italiane non è mai potuto scendere in campo a causa dell’infortunio. Il giocatore si è fermato durante il ritiro a causa di uno scontro fortuito con un compagno. Finalmente dopo mesi Demme spera di poter giocare, ovviamente non sarà un inserimento dal primo minuto ma un modo per cominciare a riprendere confidenza con il terreno di gioco.

Napoli-Torino: Demme verso il rientro

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “A proposito di “ex infortunati”, Demme ha recuperato la condizione fisica dopo il recupero clinico e sarà quindi a disposizione per il Torino: una pedina in più su cui contare per Spalletti che cerca ancora un “vice Lobotka” (dopo aver provato con Ndombele). Così sabato il centrocampista tedesco potrebbe fare il suo esordio stagionale“. Il rientro di Demme in Napoli-Torino è sicuramente un’ottima notizia anche per Luciano Spalletti. Il centrocampista tedesco è sicuramente un giocatore diverso rispetto a Lobotka, ma ha comunque capacità di impostazione e può essere fondamentale, quando c’è bisogno di inserire un giocatore che abbia maggiori doti difensive. Inoltre si è sempre dimostrato un professionista serio, che si mette a disposizione della squadra.

Spalletti oltre a Demme spera di recuperare presto anche Osimhen e Politano. La situazione per i due giocatori è diversa. Il nigeriano salterà anche la sfida di Champions League con l’Ajax, ma può tornare per la gara con la Cremonese. Mentre Politano dovrà stare fuori circa un mese e potrebbe saltare sette o otto partite, dato che c’è un calendario molto fitto a causa della sosta per i Mondiali in Qatar.