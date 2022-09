Montella: “Un genio nel Napoli. In Turchia non si viene a svernare, tante bugie”

Intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport per Vincenzo Montella che parla del primato in classifica della sua Adana Demirspor: “Sono soddisfatto e motivato a fare ancora meglio, possiamo crescere. Ci sono squadre più attrezzate, ma questo è uno stimolo e a me importa dimostrare che ce la giochiamo alla pari. Ogni Paese ha le sue abitudini e le sue tradizioni, questo non è un campionato facile: la prova è il 3 a 0 del Basaksehir alla Fiorentina. Qui non si viene a svernare, gli stadi sono nuovi e il pubblico appassionato: quando perdi, mormora. Nostalgia dell’Italia? No, solo un grande interesse professionale”.

L’aeroplanino si sofferma sull’inizio del campionato italiano: “Il Milan è solido e collaudato, ma il Napoli gioca benissimo: Spalletti geniale come sempre. L’Atalanta darà fastidio a tutti. Non immaginavo Juve e Inter potessero avere questi problemi ma c’è tempo per recuperare, perché le rose sono ricche. E il Mondiale a metà stagione potrebbe riservare molte sorprese”.

Infine Montella conclude sulla Roma: “Mi diverte molto. Mou ha creato un entusiasmo che ricorda quello dello scudetto del 2001. Quando a Roma si respira quell’aria può succedere di tutto. Sono curioso di vedere i progressi della Lazio , mentre sta deludendo la Fiorentina rispetto allo scorso anno quando aveva entusiasmato. Tra le medio piccole, complimenti all’Udinese e all’Empoli”.