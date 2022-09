Napoli-Torino: sarà un Maradona infuocato, è caccia ai biglietti

Il Napoli chiama il pubblico risponde. Nonostante una campagna abbonamenti non proprio di primo piano, con un circa 12 mila tessere vendute, anche se non è stato rilasciato un dato ufficiale, c’è comunque il grande pubblico. In vista di Napoli-Torino è caccia ai biglietti per entrare allo stadio Maradona. Nonostante le polemiche per i 34 euro per le Curva A, i posti stanno per finire nei settore, cosiddetti popolari. Mentre la Curva B è soldout. Al momento c’è ancora una disponibilità media per altri settori sulla pagina di acquisto di TicketOne ma si gioca sabato e le scorte si potrebbero anche esaurire.

Napoli-Torino: biglietti a ruba, i tifosi al fianco della squadra

Il nuovo Napoli di Luciano Spalletti sta emozionando i tifosi, il primo posto in classifica ed il bel gioco espresso fa aumentare l’entusiasmo. Un sentimento che aumenta anche perché si vede un gruppo unito che lotta e vuole a tutti i costi la vittoria, che poi è quello che chiedono i tifosi.

Ecco quanto scrive Repubblica sui biglietti di Napoli-Torino: “Il nuovo Napoli piace e saranno in tantissimi a seguirlo anche nella trasferta del 9 ottobre a Cremona: la terza gara alle porte per cui è scattata a buon ritmo (30 euro il costo dei biglietti) la prevendita. Si stanno mobilitando per l’occasione pure i club organizzati del nord, smaniosi a loro volta di stare al fianco della squadra di Spalletti in una fase già molto importante della stagione. Gli azzurri devono infatti difendere il loro primato su due fronti: in campionato e in Champions, durante un tour de force che fino al 13 novembre prevede un menù durissimo di 12 partite in appena 42 giorni, a tappe forzare. La quiete sta dunque per lasciare spazio alla tempesta e i tifosi del Napoli non vedono l’ora di affrontarla senza alcuna paura, al fianco della loro squadra. La maratona d’autunno scatta sabato e il conto alla rovescia è già nel vivo, in un clima d’entusiasmo che mancava in casa azzurra da tempo. È proprio vero: l’attesa del piacere è essa stessa il piacere“.