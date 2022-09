È la Nazionale di Raspadori: i giornali esaltano l’attaccante del Napoli, le pagelle

Giacomo Raspadori ha segnato due gol decisivi contro Inghilterra e Ungheria, utili per portare l’Italia alle Final Four di Nations League. Senza Immobile, senza Politano, ma senza anche altri calciatori importanti come Verratti, Insigne, Tonali ed altri, Roberto Mancini ha puntato molto sul talento del Napoli che ha risposto presente. Sia in un attacco a tre, come contro l’Inghilterra, quanto in un attacco a due come contro l’Ungheria, Raspadori si è saputo muovere molto bene.

Bellissima la rete contro l’Inghilterra, da opportunista quella siglata contro l’Ungheria. Insomma è il momento di Giacomo Raspadori e lo certificano anche i giornali con buone pagelle.

Ungheria-Italia: le pagelle di Rapadori