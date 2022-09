Italia alle Final Four di Nations League con Raspadori: il video del gol

L’Italia batte l’Ungheria e vola alle Final Four di Nations League, grazie ai gol di Giacomo Raspadori e Federico Dimarco. Ancora una volta è stato decisivo il giocatore del Napoli che ha segnato al minuto 27 sfruttando un pressing della squadra italiana che ha portato Raspadori a recuperare un pallone in area di rigore. L’attaccante dell’Italia è stato freddissimo a non tirare, ma ha prima dribblato il portiere e poi ha scaraventato il pallone in porta.

Il 2-0 finale porta la fine del giocatore dell’Inter, Dimarco che ha chiuso l’azione partita sulla fascia, un cross perfetto di Cristante che l’esterno dell’Italia ha chiuso con il suo mancino. L’Italia soffre anche il pressing dei magari che vanno più volte vicini al gol, ma trovano sulla sua strada un grandissimo Donnarumma che compie almeno tre interventi decisivi. Alla fine gli azzurri riescono a portare a casa i tre punti e quindi si qualificano alle Final Four di Nations League.

Quando si giocano le Final Four di Nations League

La Uefa ha già stabilito già le date della Final Four, che si disputeranno mercoledì 14 e giovedì 15 giugno. La prima semifinale la disputerà la nazionale che organizza l’evento. Le finali, quella del 3° e 4° posto e soprattutto quella che assegnerà il trofeo invece si terranno entrambe domenica 18 giugno.