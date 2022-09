Chiariello: “Spalletti ha detto a Kvaratskhelia non ti atteggiare. Meret stava per diventare il terzo portiere”

Umberto Chiariello commenta la situazione del Napoli, a Canale 21 il giornalista parla anche di Alex Meret e del suo rinnovo. Durante Campania Sport, Chiariello ha detto: “Meret stava rischiando di diventare il terzo portiere, con l’ombra di Keylor Navas, con la società azzurra che ha provato fino all’ultimo a portarlo in Campania. Gli agenti del giocatore hanno stoppato il rinnovo di Meret ed hanno fatto un ragionamento al Napoli, avete speso 25 milioni di euro per prendere un talento che gioca in Nazionale anche se non è titolare? Allora se non volete puntare su di lui andiamo via“.

Chiariello poi aggiunge: “Spalletti ha pungolato pure Kvaratskhelia. Ha usato un metodo pedagogico e gli fatto capire di non atteggiare e di giocare di più per la squadra. Non è bello che un tecnico attacchi i suoi giocatori, anche se lo fa a fin di bene. Il georgiano è un idolo e Spalletti, su di lui, ha voluto smorzare gli animi; ma attaccare un Meret già criticato dalla pizza, invece, ha significato esporlo al pubblico ludibrio“.