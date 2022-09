Corvino: “Gonzalez lo darei ad una squadra del Sud. Giuntoli vede potenzialità. Banda come Kvara”

Pantaleo Corvino direttore sportivo del Lecce parla di calciomercato e di Napoli. Lo fai ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il dirigente dei pugliesi a Radio Goal dice: “Giuntoli ci ha chiesto Gonzalez? Lui è uno come me, un uomo che viene dalla strada. È un direttore sportivo molto attento che sa vedere le potenzialità dei calciatori. Gonzalez mi farebbe piacere farlo ad una squadra del Sud Italia ma è attenzionato da molti club. Banda? È stata fatta la stessa operazione che ha fatto il Napoli con Kvratskhelia. È un lavoro di idee e non di portafoglio“.

Corvino commenta anche il buon momento di Giovanni Simeone e dice: “Lui è un giocatore che dà sempre tutto quando scende in campo. La domenica poi raccoglie il frutto del suo lavoro“.