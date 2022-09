Osimhen ancora terapie a Castel Volturno, la situazione infortuni in casa Napoli

Victor Osimhen ha svolto ancora terapie al centro sportivo di Castel Volturno, anche Matteo Politano ha svolto terapie e differenziato. Luciano Spalletti prepara la partita Napoli-Torino sapendo di non poter avere a disposizione né Politano, ma nemmeno Osimhen, mentre Demme è in fase di recupero. Inoltre il tecnico dovrà capire chi far giocare sulla fascia destra d’attacco, visto che Lozano torna solo venerdì da una trasferta transoceanica, Politano è fermo ai box.

Zerbin si gioca la possibilità di partire titolare dal primo minuto, il giocatore ex Frosinone è impegnato con l’Italia ma tornerà già martedì a disposizione del tecnico del Napoli. Questo gioca molto a vantaggio di Zerbin, anche se Lozano con il gol col Messico ha ritrovato quantomeno fiducia e vuole sbloccarsi pure col Napoli.

Valutazioni che dovrà fare Luciano Spalletti nel corso della settimana. Il tecnico spera di recuperare presto anche Osimhen, l’attaccante nigeriano sta risolvendo un problema muscolare accusato durante la partita di Champions League con il Liverpool. Molto probabilmente non giocherà nemmeno con l’Ajax e rientrerà solo per la gara di Serie A contro la Cremonese. Lo staff medico non vuole affrettare i tempi e quindi sta procedendo con le dovute cautele. Per Politano, invece, bisognerà attendere almeno un mese per vederlo in campo.