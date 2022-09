Marca – Lozano via a gennaio, ci sono quattro club interessati

Hirving Lozano può dire addio al Napoli già durante il calciomercato di gennaio. Il giocatore messicano sta vivendo un momento complicato in questo inizio di stagione. Ma più in generale oramai è da tempo che Lozano fa capire di voler andare via, come quando disse che voleva un club migliore del Napoli. Inoltre il mancato saluto a Domenichini dopo Milan-Napoli non è proprio piaciuto alla società, anche perché è totalmente in controtendenza in un gruppo unito e coeso.

Certo non è nulla di irreparabile, ci sta di poter fare un errore, di essere nervosi e Lozano ha spiegato il motivo del suo gesto, ma è chiaro che certi comportamenti non piacciono a nessuno.

Secondo quanto riferisce Marca, il Napoli potrebbe vendere Lozano già a gennaio. L’attaccante piace a Bayern Monaco, Lipsia, Manchester United ed Everton. Aurelio De Laurentiis continua a valutare il suo cartellino 40 milioni euro, con un contratto che scade nel 2024. Qualora dovesse arrivare una buona offerta, magari sui 35 milioni di euro, il Napoli non si opporrebbe alla cessione di Lozano. Anche per questo motivo Cristiano Giuntoli sta monitorando molto il panorama degli esterni d’attacco e si parla con insistenza di Solbakken.

In rosa c’è già Zerbin e tra circa un mese rientrerà Politano. Ma per ora Lozano fa parte della rosa azzurra e Spalletti ha tutta l’intenzione di sfruttarlo al meglio, ecco perché potrebbe giocare titolare in Napoli-Torino se arriverà in buone condizioni fisiche.