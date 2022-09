Marolda: “Kvaratskhelia ha un grandissimo difetto. De Laurentiis non ha venduto prima Koulibaly per ‘paura’”

Il giornalista Ciccio Marolda parla del Napoli e di Kvicha Kvaratskhelia lo fa durante il programma Il Bello Del Calcio. Attraverso l’emittente tv Televomero, Marolda esalta l’operazione di mercato fatta da Giuntoli con Kvaratskhelia ma poi si sofferma anche su qualche lato meno positivo: “Kvaratskhelia è sicuramente un’ottima operazione di mercato da parte del direttore sportivo azzurro. Ma dobbiamo ammetterlo il giocatore georgiano ha veramente un grandissimo difetto, fa benissimo solo il primo dribbling. Quello, dobbiamo dirlo, gli riesce sempre“.

Secondo Marolda, Kvaratskhelia dopo aver concluso il primo dribbling va in “grande difficoltà, perché spesso si intestardisce a trovare delle soluzioni personali che non sempre trovare e finisce per perdere la palla. A quel punto potrebbe passare ai compagni per continuare la manovra“. Il giornalista chiude poi con un pensiero su Koulibaly: “Aurelio De Laurentiis, qualche anno fa, rifiutò una offerta di 80 milioni per Koulibaly per paura della gente. Temeva che lo criticassero e sbagliò, che peccato: a certe cifre avrebbe dovuto cedere il suo calciatore“.