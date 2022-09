Koulibaly in panchina al Chelsea: “Sono sicuro Potter mi farà giocare”

Kalidou Koulibaly è stato messo in panchina dal nuovo allenatore del Chelsea, Graham Potter subentrato a Thomas Tuchel. L’ex allenatore del Brighton ha preso una decisione clamorosa mettendo in panchina un difensore del calibro di Koulibaly che è stato a lungo inseguito dal club inglese, che lo ha pagato circa 40 milioni di euro, nonostante avesse un contratto in scadenza nel 2023 con il Napoli.

Koulibaly a Le Quotidien parla proprio di Potter e dice: “E’ arrivato con dei buoni propositi. È un vero allenatore. Ha fatto delle cose buone con il Brighton. Ma adesso allena il Chelsea. Lui ha dei principi e delle aspettative“. Poi aggiunge: “Sta a me pazientare, sta a me dimostrare che merito di giocare e dimostrare che Potter può contare su di me. Rispetto a questo non ci saranno problemi. Siamo anche alle prime settimane; trovo normale che lui si affidi a giocatori abituati a giocare nel Chelsea. Quando sarò in perfetta forma, non ci saranno problemi: giocherò di nuovo“. Insomma non si perde d’animo il difensore. Koulibaly aveva cominciato la stagione con un gol, poi tutto il Chelsea è calato ed anche la difesa a tre in cui è stato inserito non ha retto. Ora c’è da riprendere coscienza e forma fisica per ritornare titolare.