Kvaratskhelia ancora gol con la Georgia, i tifosi del Napoli: “Finalmente abbiamo un rigorista”

Kvicha Kvaratskhelia ha segnato ancora con la Gerogia, questa volta su rigore, messo a segno contro Gibilterra. Il giocatore del Napoli ha portato in vantaggio la sua squadra al minuto 19 quando ha realizzato in maniera perfetto il calcio di rigore assegnato alla formazione ospite, che poi ha raddoppiato con Tsitaishvili, prima di subire il gol di Annesley al 75′.

Davvero perfetto il rigore segnato da Kvaratskhelia con la Georgia che forse risolve anche il problema de rigoristi al Napoli. Fino ad ora dagli undici metri hanno già sbagliato Osimhen e Zielinski, aprendo il dibattito su chi debba calciare i tiri dal dischetto in casa azzurra. Dopo il gol di Kvaratkshelia i tifosi del Napoli si sono scatenati sui social: “Finalmente abbiamo trovato il rigorista” ha scritto un utente. Mentre un altro ha aggiunto: “Non capisco perché al Napoli non sia Kvaratskhelia a calciare dal dischetto, uno con la sua tecnica può fare benissimo“. Fino ad ora il georgiano non si è mai presentato dagli 11 metri quando è stato assegnato un rigore al Napoli, la speranza è che la prossima volta possa toccare a lui, anche perché due dei rigoristi, Politano e Osimhen, non giocheranno le prossime partite a causa di un infortunio.