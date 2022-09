Di Lorenzo: "Girava una bugia sul Napoli, ma a noi non interessava. Su Kvaratskhelia..."

Giovanni Di Lorenzo, ha parlato a Radio Kiss kiss Napoli degli obiettivi del Napoli e della nazionale italiana di Mancini.

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli e perno della nazionale italiana di Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di Lorenzo nel corso della trasmissione Radio Goal, ha parlato degli obiettivi del Napoli e della Nazionale italiana: ”

NAZIONALE

“Doppio impegno con la Nazionale? Sono state due partite importanti, giocate bene. Siamo contenti di queste due vittorie, è stato un ritiro positivo in vista delle final four di giugno.

Momento d’oro di Raspadori? Sono veramente contento per lui, è un ragazzo che si è messo subito a disposizione anche con il Napoli. Merita tutti questi elogi, adesso sta a lui proseguire sulla strada intrapresa e continuare a fare grandissime cose.

Il gruppo sta lavorando al meglio? C’è un bel gruppo a Napoli, si respira un’aria positiva. Sono arrivati giocatori forti, ma anche ragazzi perbene e positivi. Anche loro ci stanno dando una grande mano e si sono integrati subito. Ci sono tutti i presupposti per fare una grande stagione”.

MARATONA DI PARTITE TRA SERIE A E CHAMPIONS

Di Lorenzo ha poi parlato del Napoli e del to1ur de force che attende la squadra di Spalletti tra campionato e Champions league:

“Giocando ogni tre giorni ci sarà bisogno dell’apporto di tutti. Lo abbiamo già dimostrato, chi ha avuto la possibilità di scendere in campo ha risposto presente. Tutti avranno la possibilità di giocare e dare il loro contributo“.

IL NAPOLI LIBERO DI SOGNARE LO

“Siamo partiti all’inizio e molti dicevano non fossimo una squadra da Champions League, adesso addirittura siamo da scudetto. La verità è che non ce ne siamo mai fregati di niente, stiamo continuando sulla nostra strada, un gruppo giovane ed entusiasta, che ha le idee chiarissime e vuole fare sempre meglio. Siamo un gruppo giovane, che ha entusiasmo, l’aria che si respira è positiva all’interno dello spogliatoio e dell’ambiente tutto. Anche i risultati hanno aiutato ad incrementare questo entusiasmo, ci sono tutti i presupposti per fare una grandissima stagione”.

RACCONTACI DI KVARATSKHELIA

“Sicuramente sta dimostrando tutte le sue qualità, anche in allenamento ci tiene a farci impegnare al massimo. Deve continuare così, ma anche nei momenti in cui le cose non andranno benissimo, bisognerà restare uniti per superarli tutti insieme. Anche gli altri ultimi arrivi come Raspadori, Simeone, Olivera, si sono messi subito a disposizione e si sono integrati al meglio nel nostro gruppo. Questo è lo spirito giusto“.

NAPOLI-TORINO

“Affrontiamo una squadra forte fisicamente, sappiamo come gioca Juric. Vanno molto sull’uomo, dovremo far muovere al meglio la palla. Sarà una partita difficile, alcuni stanno tornando ed altri torneranno all’ultimo dalle Nazionali, c’è bisogno dell’aiuto di tutti per superare questo ostacolo“.

L’OBIETTIVO DEL NAPOLI

“Stiamo facendo bene nonostante il gruppo rivoluzionato da tante partenze, non era facile questa unione. Il mister ha avuto un ruolo determinante in questo, è un grande allenatore, la carriera parla per lui. Stiamo facendo grandi cose e siamo tutti focalizzati su quello che deve essere quest’anno: migliorare l’anno passato“.

GIOCATE IL CALCIO PIÙ BELLO DEL CAMPIONATO?

“Questo lo lascio dire agli altri, noi continuiamo sulla nostra strada e poi a maggio vedremo dove saremo“.