Pedullà: “Kvaratskhelia, Kim, Raspadori, sapete oggi quanto valgono?”

Alfredo Pedullà parla del valore di Kvaratskhelia, Kim, Raspadori, i tre acquisti del Napoli hanno sorpreso tutti in questa prima parte di stagione.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Kvaratskhelia, Kim, Raspadori, Secondo Alfredo Pedullà il mercato del Napoli è stato intelligente e soprattutto mirato anche alla crescita economica degli acquisti. L’esperto di calciomercato sulle pagine della Gazzetta dello Sport online ha analizzato il valore dei tre gioielli del Napoli di Aurelio De Laurentiis:

“A fine settembre il Napoli pensa di aver già vinto sul mercato, sono almeno tre le motivazioni che portano a confortare questa tesi: partiamo dalla prima, Kvaratskhelia. E’ stato acquistato a marzo per 10 milioni di euro, una cifra irrisoria se a questo aggiungiamo l’ingaggio da un milione più i bonus. E’ un grande affare considerando che sei o sette mesi dopo la sua valutazione – che è difficile, forse impossibile fare – è di almeno 40 o 50 milioni, ma può crescere. Il ragazzo è un 2001 e si è ambientato bene. Il Napoli pensa soprattutto a valorizzare al massimo le sue prestazioni”.

Alfredo Pedullà ha inoltre aggiunto: “Lo stesso vale per Kim che è arrivato per 20 milioni ed è l’erede di colui che veniva considerato insostituibile, ovvero Koulibaly. Che è andato al Chelsea, che ha scritto pagine storiche del club partenopeo. La clausola è di circa 50 milioni di euro a partire dalla prossima estate. Sarebbe bello toglierla questa clausola”.

“Su Raspadori possiamo dire più o meno la stessa cosa perché il Napoli l’ha pagato 5 milioni, più 20, più bonus per altri 5 milioni che passano per la qualificazione in Champions. Il ragazzo si è sbloccato, ha segnato in campionato, in Champions League e in Nazionale contro l’Inghilterra con un vero e proprio gioiello. Il club di De Laurentiis in questo primo bilancio sorride”. Ha concluso Alfredo Pedullà.