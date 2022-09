CORSPORT – Raspadori Napoli scelta di cuore e non solo, ecco perché ha scelto l’azzurro

Perché Giacomo Raspadori ha scelto Napoli? Lo spiega Corriere dello Sport. Il giocatore ex Sassuolo ha voluto fortemente la maglia azzurra ed in estate ha rifiutato sia la Juve che altri club interessati al suo cartellino. La volontà di Raspadori di andare al Napoli è stato uno dei fattori che ha tenuto in piedi la trattativa con il Sassuolo ed ha convinto Carnevali alla cessione, che ovviamente ha mollato la presa quando sono arrivati i 35 milioni di euro sborsati da De Laurentiis. Ma senza quella ferrea volontà di Raspadori, sarebbe stato difficile convincere il club neroverde.

Raspadori ha scelto Napoli: ecco il motivo

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulla motivazione ha spinto l’ex Sassuolo a vestire l’azzurro: “Raspadori aveva tutto per essere (e non diventare) l’erede di Mertens: struttura

fisica, doti tecniche, duttilità, senso della giocata. E’ stata la prima scelta condivisa di De Laurentiis, di Giuntoli e di Spalletti, l’acquisto perfetto per sostituire il belga sistemandolo proprio dietro la punta ma potendolo sfruttare anche da centravanti o, volendo, sull’esterno. Il Napoli lo ha pagato oltre 30 milioni ma ne è (già) valsa la pena fidandosi del primo mese: oltre ai gol in Nazionale si contano le due reti contro Spezia e Rangers, in più la capacità di intuire cosa vuole Spalletti da lui e cosa i compagni possono proporgli. Jack ha scelto Napoli perché ha capito che dopo essere esploso a Sassuolo, dov’è cresciuto, aveva bisogno di maturare esperienza anche internazionale e mettersi alla prova coi grandi. Una scelta coraggiosa ma vincente dopo aver abbandonato la

propria comfort zone“.