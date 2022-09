Kvaratskhelia il suo valore schizza alle stelle, è protagonista assoluto del Napoli

Kvicha Kvaratskhelia è il protagonista assoluto del nuovo Napoli di Luciano Spalletti. Il georgiano è stato preso nella quasi indifferenza totale da Cristiano Giuntoli che lo ha bloccato già a marzo, quando era già stato ufficializzato l’addio di Lorenzo Insigne al Toronto. L’arrivo di Kvaratskhelia in azzurro è stato salutato con enorme diffidenza sia da molti addetti ai lavori, sia da parte di tifosi, convinti che il georgiano potesse segnare e stupire solo con la maglia della Dinamo Batumi o della Georgia. Ed invece in poco tempo il valore di mercato di Kvaratskhelia è triplicato, diventando a 21 anni uno dei migliori prospetti europei.

Calciomercato: quanto vale Kvaratskhelia per Transfermarkt

Ecco quanto scrive Repubblica: “L’attaccante georgiano ha dominato ininterrottamente la scena per due mesi, mettendosi subito in vetrina dal suo arrivo a Napoli con 4 gol messi a segno in

campionato e due prestazioni di altissimo livello in Champions League, contro Liverpool e Rangers Glasgow. Kvaratskhelia ha avuto un impatto fantastico dal suo sbarco in Italia, tant’è che la sua quotazione sul mercato — fonte Transfermarkt — è già lievitata in modo esponenziale: da 10 milioni (la cifra spesa per acquistarlo a luglio dalla Dinamo Batumi) a 35 milioni di euro“. E siamo solo ad inizio stagione, se il georgiano continua di questo passo diventerà in poco tempo uno dei giocatori più appetiti e costosi del mercato internazionale.

Per ora Spalletti si gode Kvaratskhelia e qualche volta lo bacchetta pure, ma sempre nel suo interesse. Se lo gode anche il Napoli che ovviamente si dovrà attrezzare per resistere alle avance dei top club, ma De Laurentiis ha dimostrato, ad esempio con Osimhen, di saper resistere anche a grandi offerte. Lo sta facendo anche con il difensore Kim che in due mesi è già sulla bocca di tutti.