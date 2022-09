Kvaratskhelia gol da paura in allenamento: “Hai ripreso tutto?” – IL VIDEO

Kvicha Kvaratskhelia segna un super gol anche in allenamento, questa volta con la Georgia per gli impegni di Nations League. La formazione georgiana sfiderà il 23 settembre la Macedonia del Nord di Elmas.

Protagonista sarà sicuramente Kvaratskhelia, punto fermo da anni della sua Nazionale, con cui ha dato spettacolo anche in allenamento. Il giocatore infatti ha segnato un gol favoloso con un tiro a giro che si è infilato perfettamente all’incrocio dei pali, poi si è girato verso social manager dicendo: “Hai ripreso tutto?” Rendendosi conto anche lui del bellissimo tiro effettuato. Una parabola da sogno disegnato con il piede fatato di Kvaratskhelia.

Il gol di Kvaratskhelia durante l’allenamento dà il senso della classe del giocatore, che ha già fatto vedere grandissime cose con il Napoli in questo inizio di campionato. Gol e assist, ma anche giocate favolose, come quelle fatte vedere nell’ultima giornata con il Milan. Partita in cui si dice che il georgiano abbia fatto poco. Eppure anche facendo poco Kvaratskhelia si è procurato un rigore, ma ha anche provocato tre ammonizione e creato scompiglio costante sulla sua fascia di competenza, ma recuperando anche palloni in fese difensiva.

Insomma un pezzo pregiato il georgiano su cui il Napoli ha scommesso 10 milioni di euro, che ora sembrano una cifra irrisoria dopo appena 7 giornate di Serie A e 2 di Champions League, in cui ha fatto vedere classe e determinazione.