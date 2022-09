Sosa: “Kvaratskhelia o Insigne? Ecco chi scelgo, non ho dubbi”

Sosa, ex attaccante del Napoli ha parlato di Lorenzo Insigne ora in MGL al Toronto e del georgiano Kvaratskhelia.

CALCIO NAPOLI. Kvicha Kvaratskhelia, è la stella nascente del calcio europeo. L’esterno del Napoli è sempre più uomo decisivo anche nella Georgia: si procura e realizza il calcio di rigore contro Gibilterra (partita finita 2-1 per la nazionale georgiana). Un altro gol a distanza di 4 giorni, dopo quello messo a segno venerdì contro la Macedonia del Nord. La quinta rete nelle sei partite di Nations League giocate con la Georgia, che ha chiuso al primo posto il gruppo 4 della Lega C ed è stata promossa alla Lega B.

In Nazionale ha confermato l’ottimo momento che stava attraversando con il Napoli proseguendo sulla scia positiva di questa prima parte di stagione. Ora con la Georgia è arrivato a 10 reti in 19 presenze, esordì a 18 anni proprio contro Gibilterra in un match di qualificazioni europee che si giocò il 7 giugno 2019. Ieri sera a distanza di poco più di tre anni ha segnato ancora contro Gibilterra e ora sta facendo sempre più la differenza con la sua nazionale a soli 21 anni.

Kvaratskhelia ha confermato tutte le sue qualità anche se in un sistema di gioco diverso rispetto al 4-3-3 del Napoli di Spalletti. Una bella prestazione, un gol e la vittoria con la Georgia: il modo migliore per rituffarsi nell’universo azzurro in vista della sfida con il Torino. In campionato ha segnato 4 reti, l’ultima il 3 settembre contro la Lazio all’Olimpico e proverà a far centro contro i granata di Juric per proseguire il momento magico e essere ancora determinante con gli azzurri. Nell’ultimo match di campionato contro il Milan al Meazza si guadagnò il rigore poi trasformato da Politano.

Sosa: “Kvaratskhelia o Insigne?Ecco la mia scelta”

A Napoli dopo le bellissime prestazioni di Kvaratskhelia, spuntano i paragoni con Lorenzo Insigne. Ai microfoni de il Bello del calcio su Televomero, il Pampa Sosa getta acqua sul fuoco:

“Personalmente non ho mai criticato Insigne. Tra lui e Kvaratskhelia io scelgo Lorenzo perché non si può dimenticare il passato. Insigne è il miglior talento degli ultimi 15 anni, non è giusto criticarlo ora che non è più a Napoli”.