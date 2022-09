Cassano risponde a Renica: “Non so nemmeno chi c***o sia. Maradona giocava con degli scarsi”

Antonio Cassano e Alessandro Renica continua il botta e risposta a distanza sul primo scudetto vinto dal Napoli con Maradona. La miccia l’aveva accesa proprio Cassano dicendo che il Napoli aveva vinto quello scudetto solo grazie a Maradona, perché l’argentino giocava con degli scappati di casa. A questa affermazione ha risposto proprio Renica che a muso duro si è rivolto all’ex giocatore di Roma e Real Madrid.

Ma la polemica tra Cassano e Renica non si è chiusa, perché ad alimentarla ci ha pensato proprio Fantantonio. Cassano infatti ha detto: “Qualche ex giocatore del Napoli, che non conosco Qualcuno che non so nemmeno chi c***o sia, ha detto qualcosa. Ma lo ripeto i giocatori con cui Maradona ha vinto lo scudetto sono degli scappati di casa. Quello che ha fatto Maradona è stato un autentico miracolo, giocava con gente scarsa“.