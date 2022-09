Cassano: “Maradona ha vinto il primo scudetto a Napoli con gli scappati di casa”. Arriva la dura replica di Renica

Le parole di Cassano su Maradona e il primo scudetto del Napoli non sono piaciute ad Alessandro Renica che sui social risponde a fantantonio.

CALCIO NAPOLI. Le parole di Antonio Cassano sul primo scudetto del Napoli vinto con Maradona ed altri campioni, non sono piaciute ad uno dei protagonisti di quel traguardo storico: Alessandro Renica.

Antonio Cassano, ospite di Muschio selvaggio, condotto da Fedez e Luis Sal, alla domanda su Diego Armando Maradona ha risposto:

“Penso che sia difficile trovare un’idolatria come c’è stata tra Maradona e la città di Napoli in quel momento storico. Ha vinto il primo scudetto con degli scappati di casa in squadra. Il secondo era una squadra decente. Ha fatto qualcosa di unico, è rimasto a Napoli e poteva andarsene a guadagnare altrove tutti i soldi che voleva.

Può essere considerato una bandiera, mentre oggi non sarebbe mai accaduto. Se tra cinquanta anni chiederai ai bambini chi è Maradona sapranno dirtelo. Invece se chiedo ora ai miei figli chi è Baggio o Cruijff non li conoscono. Con Messi e Michael Jordan sarà per sempre una delle icone della storia”.

Renica risponde a Cassano

Il commento di Antonio Cassano sul primo scudetto vinto da Maradona con gli scappati di casa non è piaciuto a Renica, storico libero del Napoli, che ha così replicato sui social:

“Quello che è scappato, è il tuo cervello dalla scatola cranica!!!!Irrecuperabile”.