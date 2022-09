Il Napoli, presenta la nuova maglia Halloween Game. Ecco quanto costa

Il Napoli, ha presentato la nuova maglia ‘Halloween Game’. La divisa sarà utilizzata nelle gare al Maradona del mese di ottobre.

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis lo aveva preannunciato, quest’anno sono previste 12 o 13 divise da gioco per il suo Napoli. Dopo le tre già presentate, ecco che arriva la quarta, un’edizione speciale in vista di Halloween. Il comunicato sul sito ufficiale del club partenopeo.

Il Napoli, la nuova maglia ‘Halloween Game’

Fondo azzurro e pipistrelli pronti all’assalto. Dopo le ragnatele comparse lo scorso anno, anche nel 2022/23 il Napoli di Aurelio De Laurentiis e EA7 inaugurano la nuova divisa per Halloween, già in vendita – il prezzo resta 125 euro come per le altre edition svelate fin qui – per i tifosi da questa mattina negli store ufficiali del club azzurro.

Una versione che nella passata stagione ha avuto successo tra i tifosi e che spera di replicare anche quest’anno. La divisa sarà utilizzata nelle gare al Maradona del mese di ottobre, già domani col Torino e poi contro Bologna e Sassuolo.

Il Napoli ha pubblicato un video di presentazione della nuova maglia Halloween Game:

“In collaborazione con EA7 la SSC Napoli presenta la prima maglia “Special Edition” del 22/23 dedicata alla notte più paurosa dell’anno. Halloween is back…siete pronti?

Dal 30 Settembre la maglia “Halloween Game” sarà in vendita sul Web Store del Napoli, sull’Amazon Brand Store, negli Official Store SSCN e in una selezionata rete di rivenditori“.