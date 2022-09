Napoli-Torino, Spalletti prova una soluzione creativa

Luciano Spalletti prova soluzioni creative per il suo Napoli in vista della sfida contro il Torino di Ivan Juric.

L’ottava giornata di Serie A, offre la sfida tra il Napoli ed il Torino. Azzurri ai vertici della classifica con 17 punti, i granata – dopo un avvio sprint – si ritrovano a quota 10 a metà graduatoria.

E’ stata una dolce sosta per il Napoli di Spalletti. Prima delle due settimane di pausa dovute a Nations League e amichevoli delle Nazionali in giro per il mondo, la formazione azzurra ha chiuso la prima parte di stagione in testa sia in Serie A, sia in Champions. Ora è tempo di confermarsi. Primo match, contro il Torino, in cui il mister del team partenopeo potrebbe lanciare Alessio Zerbin.

Politano, infatti, è fermo ai box per una distrazione del legamento peroneo astragalico che dovrebbe riportarlo in campo tra nono e decimo turno, mentre Lozano ha riportato un fastidio muscolare con il Messico e non è al meglio per la partita dell’ottava giornata.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Spalletti ha iniziato a provare anche qualche soluzione “creativa” in vista del match di campionato con la compagine allenata dal tecnico Ivan Juric. Si studia anche la possibilità di fare coesistere Raspadori e Simeone dall’inizio.

La sensazione, per adesso, spiega la Gazzetta, è che Spalletti non voglia togliere certezze alla squadra che fin qui si è proposta meglio con il 4-3-3. Non è solo questione di numeri, bensì di caratteristiche dei calciatori, che poi sono quelle che il tecnico del Napoli vuole assemblare al

meglio anche tenendo presente l’avversario che avrà di fronte di volta in volta. Ci sarà tempo, soprattutto dopo la lunga sosta per il Mondiale di Qatar 2022, per provare nuove soluzioni.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-TORINO

Nel Napoli l’unico dubbio riguarda il cuore del tridente d’attacco, dove Raspadori appare in vantaggio sul ‘Cholito’ Simeone, ma Spalletti valuta la possibilità di farli giocare insieme. Per il resto formazione tipo, con Zerbin o Elmas sulla destra al posto di Lozano e Politano, entrambi non al meglio.

Juric ritrova Miranchuk, che contende una maglia sulla trequarti a Radonjic, mentre sugli esterni scalpita Lazaro. Linetty in mediana con Lukic, dubbio Djidji-Schuurs in difesa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Zerbin, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric.