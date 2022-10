Lobotka ex di Ajax-Napoli: Spunta un retroscena del 2013

Stanislav Lobotka è il grande ex di Ajax-Napoli: nel 2013/2014 lo slovacco giocò in prestito per una stagione nella squadra olandese.

Uno dei protagonisti si Ajax-Napoli, sarà sicuramente Stanislav Lobotka, una delle sorprese più belle di questo inizio di stagione tra i partenopei: lo slovacco sta strappando applausi in giro per l’Italia e per l’Europa, e lo stesso ha intenzione di fare in quel di Amsterdam. Dove va giustamente considerato un ex.

Forse non tutti sanno, infatti, che Lobotka giocò per una stagione (la 2013/2014) in prestito nella seconda squadra dei ‘Lancieri’, lo Jong Ajax. l’ex Celta Vigo conta 30 presenze e 3 goal in seconda divisione olandese per lui, ai tempi appena 18enne.

Alla fine il centrocampista slovacco fece ritorno al Trencin, la squadra in cui mosse i primi passi in patria.

A ricordare l’avventura di Lobotka nell’Ajax è Daley Blind, all’epoca in prima squadra tra le fila dei “Lancieri” queste le sue dichiarazioni riportate da ‘Voetbalnieuws.nl’.

“In quel periodo giocavo poco con Lobotka, ricordo come fosse piccolo e agile. In un club come l’Ajax la competizione era grande, forse è stato oscurato dai giocatori che erano davanti a lui nelle gerarchie“.

Il prosieguo della carriera ha comunque sorriso a Lobotka, che ora ha l’opportunità di calcare il prato della ‘Johan Cruijff ArenA’: da avversario dell’Ajax, ma questo è solo un dettaglio.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX-NAPOLI

Schreuder dovrebbe affidarsi alla formazione base proposta in questo avvio di stagione, con Tadic stella di un attacco completato da Kudus e Bergwijn. Dubbio tra Berghuis e Klaassen, difesa con Rensch, Timber, Bassey e Blind a protezione di Pasveer.

Nel Napoli due dubbi nel tridente offensivo: Politano o Lozano a destra, Raspadori o Simeone nel ruolo di centravanti. Per il resto, Rrahmani e Kim a guidare la retroguardia, Lobotka in regia e Kvaratskhelia largo a sinistra in attacco. Possibile riposo per Mario Rui e conseguente chance per Olivera a sinistra.

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn. All. Schreuder.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.