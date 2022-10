CORSPORT – Raspadori e Kvaratskhelia titolari con la Cremonese, sorpresa a centrocampo

Kvicha Kvaratskhelia e Giacomo Raspadori titolari in Cremonese-Napoli, lo scrive Corriere dello Sport nell’edizione odierna.

Secondo il quotidiano sportivo Luciano Spalletti non rinuncerà all’attaccante che gli sta dando maggiore garanzia di gol. Due reti all’Ajax, una ai Rangers, una allo Spezia. Raspadori è stato decisivo nelle ultime partite e toglierlo dal campo non è previsto. Anche se Raspadori, reduce da due impegni con l’Italia, conditi da altri due gol decisivi, sta giocando praticamente sempre. In settimana sembrava sicuro l’impiego di Giovanni Simeone, altro cavallo di razza che risponde sempre presente quando viene chiamato in causa.

Invece Raspadori è avanti a tutti, perché di lui ma anche di Kvaratskhelia si fa veramente fatica a fare a meno. Il georgiano è uscito malconcio dalla sfida con l’Ajax, ma un vero sostituto di Kvara non c’è e rinunciare alle sue qualità è complicatissimo.

Cremonese-Napoli: conferme per Raspadori e Kvaratskhelia, fuori Anguissa

Ma Luciano Spalletti qualcosa cambierà, perché un minimo di turnover bisogna farlo. Secondo Corriere dello Sport, però, si cambierà meno di quanto previsto. Meret in porta, poi il recuperato Di Lorenzo in difesa, con Ostigard la posto di Rrahmani, Kim e Olivera che sarebbe ancora titolare al posto di Mario Rui.

La vera sorpresa sta a centrocampo in cui il quotidiano sportivo piazza Elmas nel ruolo di mezz’ala destra al posto di Anguissa, un’idea magari per aumentare la potenzialità offensiva, contro la Cremonese che potrebbe tentare di chiudersi. Quindi sarebbe fondamentale avere un giocatore che sa saltare anche l’uomo. Il centrocampo si completa con Lobotka e Zielinski, ma attenzione a Ndombele che insidia il polacco. In attacco ritorna Politano titolare al posto di Lozano, con Kvaratskhelia e Raspadori titolari nella sfida con la Cremonese.