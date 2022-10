Marelli: “Rigore Napoli leggero, visto cosa ha fatto Kvaratskhelia?” – FOTO

Luca Marelli commenta il rigore concesso da Abisso al Napoli contro la Cremonese per fallo di Bianchetti su Kvaratskhelia.

Il georgiano è bravissimo a fare una giocata ubriacante sul difensore avversario che se lo vede sfilare e d a quel punto cerca di recuperare ma commette fallo su Kvaratskhelia. L’arbitro Abisso non ha alcun dubbio ed indica subito il dischetto, anche perché il tocco di Bianchetti su Kvaratskhelia sembra assolutamente netto, visto che il giocatore del Napoli stava per calciare in porta ed è ostacolato in maniera netta e fallosa dal difensore della Cremonese.

Cremonese-Napoli: rigore Kvaratskhelia, il commento di Marelli

“Bianchetti interviene sul giocatore del Napoli, ma secondo la mia visione Kvaratskhelia accentua molto la caduta e credo che questo rigore sia un po’ leggero” ha detto Marelli, ex arbitro ed ora a lavoro per Dazn per valutare in diretta le decisione degli arbitri durante le varie partite di Serie A.

Da molti replay si vede come Bianchetti vada a colpire il piede del giocatore georgiano che può essere magari furbo a interporre il suo piede con quello dell’avversario, ma il tocco appare netto.

Di diversa opinione Marelli che sul rigore concesso al Napoli contro la Cremonese vede un fallo più leggero e non per forza punibile con il tiro dal dischetto.

In ogni caso l’azione è stata visionata anche al Var da Di Bello che ha confermato il tiro dagli undici metri poi realizzato da Politano. Di opinione leggermente diversa gli altri commentatori di Dazn in telecronaca che dicono: “Il rigore sembra più netto di quel che sembra“.

Al tiro l’esterno del Napoli ha spiazzato il portiere della Cremonese, portando in vantaggio gli azzurri in una partita molto complicata, in cui la squadra di Alvini cercava soprattutto di difendersi per provare poi a ripartire velocemente.